Ворог вночі атакував "шахедами" критичну інфраструктуру в Миколаєві
У ніч на 15 червня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу Shahed
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Під ударом у Миколаєві опинилися об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники. На щастя, постраждалих чи загиблих немає.
Окрім цього, минулої доби в Миколаївському районі ворог двічі атакував ударними дронами типу "Молнія" Куцурубську громаду. Минулося без постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. За попередніми даними, внаслідок ударів загинули чотири людини, ще 25 отримали поранення, серед них – двоє дітей.
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