Ілюстративне фото: armyinform

У ніч на 15 червня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу Shahed

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Під ударом у Миколаєві опинилися об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники. На щастя, постраждалих чи загиблих немає.

Окрім цього, минулої доби в Миколаївському районі ворог двічі атакував ударними дронами типу "Молнія" Куцурубську громаду. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. За попередніми даними, внаслідок ударів загинули чотири людини, ще 25 отримали поранення, серед них – двоє дітей.