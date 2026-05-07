В Николаевской области российский дрон атаковал пассажирский поезд

Фото из открытых источников

Российские военные в очередной раз атаковали пассажирский поезд. В этот раз инцидент произошел в Николаевской области

Об этом сообщили в Укрзализныце, передает RegioNews.

По словам представителей Укрзализныци, в результате российской атаки пострадал подвижной состав. Это локомотив и два вагона. К счастью, люди находились в безопасности и не получили повреждений.

В результате №101/102 Николаев – Лозовая и №206 Николаев – Херсон отправились с задержкой +2:11 и +1:11 соответственно.

"Не останавливаем движение в прифронтовых регионах, но просим быть внимательными и учитывать команды поездной бригады", - говорят в УЗ.

Напомним, ранее российские оккупационные войска нанесли удар по детскому саду города Сумы. К сожалению, на месте атаки нашли мертвую женщину . Она была охранницей в детском саду. Также с места удара госпитализировали двое раненых. Дети заведение не посещали.