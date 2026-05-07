На Киевщине в результате ночной атаки повреждены три дома

В результате ночной вражеской дроновой атаки на Киевскую область повреждены три частных дома в Вышгородском районе

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, этой ночью силы противовоздушной обороны, в частности, подразделения проекта "Чистое небо", уничтожали враждебные цели на подступах к области. Благодаря их работе последствия атаки удалось минимизировать.

Калашников добавил, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Незначительно повреждены три частных дома. Пострадавших нет.

Продолжается ликвидация последствий обстрелов и фиксация повреждений жилищной инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 7 мая РФ атаковала Украину 102 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков сбитых целей на четырех локациях.