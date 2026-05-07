Авиаудар по селу Счастливое в Запорожье: есть раненые и разрушения

Российская авиация 7 мая атаковала село Счастливое в Запорожской области. Три человека получили ранения, разрушен дом

Об этом написал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

"Ранены три человека, поврежден дом, возник пожар - враг ударил управляемой авиабомбой по Запорожскому району. Российское смертоносное железо разрушило частный двор в с.Счастливое", - говорится в сообщении.

Пока известно, что поврежденный дом и здания рядом, возникло возгорание, площадью 150 кв.м.

Ранения получили 67-летний мужчина и женщины 72 и 73 лет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что днем 7 мая под прицелом вражеских ударных беспилотников оказались Николаев и Снегиревка. В результате попаданий зафиксированы пожары и значительные разрушения транспортной инфраструктуры.