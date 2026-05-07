07 травня 2026, 20:50

На Миколаївщині російський дрон атакував пасажирський поїзд

Російські військові вкотре атакували пасажирський поїзд. На цей раз інцидент стався в Миколаївській області

Про це повідомили в Укрзалізниці, передає RegioNews.

За словами представників Укрзалізниці, внаслідок російської атаки постраждав рухомий склад. Це локомотив та два вагони. На щастя, люди перебували в безпеці та не зазнали ушкоджень.

В результаті №101/102 Миколаїв — Лозова та №206 Миколаїв — Херсон вирушили із затримкою +2:11 та +1:11 відповідно.

"Не спиняємо рух у прифронтових регіонах, але просимо бути уважними та зважати на команди поїзної бригади", - кажуть в УЗ.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська завдали удару по дитячому садку міста Суми. На жаль, на місці атаки знайшли мертвою жінку. Вона була охоронницею в дитячому садку. Також з місця удару госпіталізували двох поранених. Діти заклад не відвідували.

