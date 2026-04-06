На Миколаївщині перекинулася автоцистерна із 35 тоннами олії

У ніч на понеділок, 6 квітня, на трасі Одеса – Миколаїв перекинулась вантажівка, яка перевозила соняшникову олію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Новини-N.

Вантажний автомобіль із цистерною їхав трасою у напрямку Одеси. В якийсь момент водій не впорався з керуванням, автомобіль по діагоналі перетнув проїжджу частину, з'їхав з дороги в кювет і перекинувся.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Великого витоку олії на місці аварії не спостерігається, у кількох місцях є незначні підтікання.

Загальний обсяг олії становить 35 тонн.

Рух транспорту в місці ДТП ускладнений, через що утворився великий автомобільний затор у напрямку Миколаєва.

