24 березня 2026, 15:59

На Миколаївщині чоловік надіслав дружині посилку із вибухівкою

ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Миколаївській області військовослужбовець надіслав дружині посилку із вибухівкою. Внаслідок вибуху жінка загинула, а двоє дітей отримали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Миколаївської області.

Інцидент стався ввечері 20 березня у Первомайську. Там у квартирі вибухнув невідомий предмет, унаслідок чого загинула жінка та постраждали двоє малолітніх дітей.

Дітей госпіталізували, наразі їх життю нічого не загрожує.

За даними правоохоронців, 34-річний чоловік загиблої поклав саморобну вибухівку разом з іншими речами в коробку, ретельно запакував, обмотавши скотчем, і передав знайомим для подальшого відправлення поштовим сервісом.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох людей. Також йому інкримінують незаконне зберігання зброї.

За скоєне фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялось, на Миколаївщині внаслідок вибуху у квартирі загинула жінка, двоє її дітей у лікарні. Загиблій було 25 років.

У Миколаєві в ДТП постраждали двоє 15-річних підлітків на мотоциклі
24 березня 2026, 12:29
Військові РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині
21 березня 2026, 09:55
Всі новини »
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
У Львові вже семеро постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників на місто
24 березня 2026, 17:29
У Тернополі пролунали потужні вибухи
24 березня 2026, 16:59
У Рівному чоловік пошкодив квіти біля стели загиблого військового
24 березня 2026, 16:50
Росіяни вдарили по центру Львова, у місті пожежа
24 березня 2026, 16:44
На Сумщині директор медзакладу влаштував фіктивне лікування пацієнтів на майже п'ять мільйонів
24 березня 2026, 16:35
В Україні будуть штрафувати за прогули школи
24 березня 2026, 16:26
Українські спецпризначенці знищили у Криму пускову установку гіперзвукових ракет вартістю понад 200 мільйонів доларів
24 березня 2026, 15:45
На Одещині шахраї виманювали у військових гроші за елітні іномарки
24 березня 2026, 14:54
У Рівному колишній суддя постане перед судом через "липову" довідку
24 березня 2026, 14:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
