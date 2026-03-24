На Миколаївщині чоловік надіслав дружині посилку із вибухівкою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Миколаївської області.

Інцидент стався ввечері 20 березня у Первомайську. Там у квартирі вибухнув невідомий предмет, унаслідок чого загинула жінка та постраждали двоє малолітніх дітей.

Дітей госпіталізували, наразі їх життю нічого не загрожує.

За даними правоохоронців, 34-річний чоловік загиблої поклав саморобну вибухівку разом з іншими речами в коробку, ретельно запакував, обмотавши скотчем, і передав знайомим для подальшого відправлення поштовим сервісом.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох людей. Також йому інкримінують незаконне зберігання зброї.

За скоєне фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялось, на Миколаївщині внаслідок вибуху у квартирі загинула жінка, двоє її дітей у лікарні. Загиблій було 25 років.