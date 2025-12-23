В Николаевской области на складе произошел масштабный пожар

В Николаевской области на складе магазина произошел масштабный пожар
Днем 22 декабря в Снегиревке Баштанского района произошел пожар в складском помещении местного магазина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Из-за значительного количества легковоспламеняющихся материалов огонь быстро распространялся. Площадь пожара составила около 200 кв.м.
Спасатели ликвидировали масштабный пожар.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
Напомним, вечером 16 декабря в Запорожье произошел пожар на территории частного предприятия. К счастью, никто не пострадал.
