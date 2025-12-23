На Миколаївщині на складі сталась масштабна пожежа

На Миколаївщині на складі магазину сталась масштабна пожежа
Вдень 22 грудня у Снігурівці Баштанського району сталася пожежа у складському приміщенні місцевого магазину
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Через значну кількість легкозаймистих матеріалів вогонь швидко поширювався. Площа пожежі становила близько 200 кв.м.
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу.
Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.
Нагадаємо, ввечері 16 грудня у Запоріжжі сталася пожежа на території приватного підприємства. На щастя, ніхто не постраждав.
