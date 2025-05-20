В Николаеве пропала 14-летняя девушка
Полиция Николаева разыскивает 14-летнюю Инну Тараненко. Вчера, 19 мая, девушка ушла из дома не вернулась
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.
В настоящее время местонахождение ребенка неизвестно.
"Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы темные каре. Была одета в черные брюки и белые кроссовки", – говорится в сообщении.
Правоохранители просят граждан сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего ребенка по телефонам: (0512) 53-19-05, 44-80-06 или 102.
Ранее сообщалось, что в Днепре 14-летняя девушка вышла из дома и пропала.
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