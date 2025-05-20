У Миколаєві зникла 14-річна дівчина
Поліція Миколаєва розшукує 14-річну Інну Тараненко. Вчора, 19 травня, дівчина пішла з дому не повернулася
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.
Наразі місцезнаходження дитини невідоме.
"Прикмети: зріст 164 см, середньої статури, волосся темне каре. Була одягнена в чорні штани та білі кросівки", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці просять громадян повідомляти будь-яку інформацію про місцеперебування зниклої дитини за телефонами: (0512) 53-19-05, 44-80-06 або 102.
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі 14-річна дівчина вийшла з дому та зникла.
На Одещині зник 16-річний хлопецьВсі новини »
20 травня 2025, 14:56У Рівному юнак обікрав музичний магазин, щоб погасити кредит
20 травня 2025, 11:58На Харківщині СБУ затримала 17-річного агента російських спецслужб
20 травня 2025, 10:49
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
У Чернівцях чоловік влаштував стрілянину на вулиці
20 травня 2025, 18:25Масштабна пожежа у Харкові: згоріла СТО
20 травня 2025, 17:35У Чернівцях врятували песика, який впав у колодязь
20 травня 2025, 17:07Наловили на понад 200 тисяч: на Житомирщині судитимуть чоловіків за незаконну рибалку
20 травня 2025, 16:49Росіяни обстріляли Куп'янськ з артилерії: постраждали 3 людини
20 травня 2025, 16:40На Сумщині окупанти атакували пункт видачі гуманітарної допомоги: є поранені
20 травня 2025, 16:10Скляні зупинки замість антидронових сіток у прифронтових містах: чи можна уникнути жертв
20 травня 2025, 15:55У Дніпрі чоловіка судитимуть за побиття та шахрайство
20 травня 2025, 15:49Нардеп заявив, що українській армії не вистачає понад 400 мільярдів
20 травня 2025, 15:42
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна