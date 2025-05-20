У Миколаєві зникла 14-річна дівчина

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Поліція Миколаєва розшукує 14-річну Інну Тараненко. Вчора, 19 травня, дівчина пішла з дому не повернулася

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.

Наразі місцезнаходження дитини невідоме.

"Прикмети: зріст 164 см, середньої статури, волосся темне каре. Була одягнена в чорні штани та білі кросівки", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці просять громадян повідомляти будь-яку інформацію про місцеперебування зниклої дитини за телефонами: (0512) 53-19-05, 44-80-06 або 102.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі 14-річна дівчина вийшла з дому та зникла.