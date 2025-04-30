Окупанти вдарили по Миколаївщині безпілотниками: поранені 2 людини

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

За наявними даними, Куцурубську громаду ворог чотири рази атакував FPV-дронами та завдав артилерійського удару, через що пошкоджений приватний будинок.

"Внаслідок вечірнього обстрілу у с. Дніпровське поранено 49-річну жінку та 51-річного чоловіка. Їх було доставлено до м. Миколаєва для надання медичної допомоги. На ранок стан постраждалих задовільний", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у селі Дніпровське була пошкоджена лінія електропередач. Електропостачання оперативно відновили.

Очаківську громаду окупанти також атакували дронами-камікадзе. На щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська тероризували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали шестеро мирних жителів регіону.