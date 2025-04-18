Спасатели показали последствия ракетной атаки на Харьков: количество раненых выросло

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Число пострадавших из-за ракетных обстрелов Харькова утром 18 апреля увеличилось до 57. Один человек погиб

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

"1 человек погиб, по меньшей мере 57 пострадали, из них 5 детей, в результате утреннего удара по жилому кварталу и гражданскому предприятию в Харькове", – говорится в сообщении.

Из-за ракетной атаки РФ повреждены многоэтажные жилые дома, учебное заведение и легковые автомобили. На территории гражданского предприятия загорелась крыша двухэтажного корпуса, цех и здание на общей площади около 450 квадратных метров. Пожар уже локализовали, продолжается его ликвидация.

Чрезвычайники производят аварийно-спасательные работы.

Напомним, утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по жилой застройке Харькова. Ранее сообщалось, что в результате обстрела баллистикой погиб местный житель, ранения получили более 50 человек.