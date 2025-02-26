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26 февраля 2025, 01:49

В Николаеве накрыли подпольный алкогольный цех с миллионными доходами

26 февраля 2025, 01:49
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фото: полиция
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Правоохранители разоблачили в Николаеве масштабное подпольное производство алкоголя

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Были проведены 20 обысков на территории города по местам производства и хранения контрафактной продукции, а также в помещениях и автофигурантах.

Полицейские изъяли 2,8 тонны спирта, тару для его разлива, 100 тетрапаков, 65 пачек самодельных сигарет и 20 кг смеси, похожей на табак. Также были найдены 136 бутылок алкоголя с поддельными акцизными марками, упаковки с этикетками известных брендов, компьютеры, телефоны, спецоборудование, документы, накладные, чеки, автомобили и 35 тысяч гривен.

Изъятое имущество арестовали и направили на экспертизу.

Правоохранители устанавливают связи и всех участников противоправной схемы. Решается вопрос по поводу сообщения фигурантам о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове разоблачили масштабные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя и сигарет.

обыски производство алкоголь Николаев подпольный цех
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