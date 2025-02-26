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Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Були проведені 20 обшуків на території міста за місцями виробництва та зберігання контрафактної продукції, а також у помешканнях та авто фігурантів.

Поліцейські вилучили 2,8 тонни спирту, тару для його розливу, 100 тетрапаків, 65 пачок саморобних цигарок та 20 кг суміші, схожої на тютюн. Також знайшли 136 пляшок алкоголю з підробленими акцизними марками, упаковки з етикетками відомих брендів, комп’ютери, телефони, спецобладнання, документи, накладні, чеки, автомобілі та 35 тисяч гривень.

Вилучене майно арештували та направили на експертизу.

Нині правоохоронці встановлюють зв’язки та всіх учасників протиправної схеми. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові викрили масштабні цехи з виготовлення контрафактного алкоголю та сигарет.