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28 октября 2024, 13:54

"Работал" в 10 областях: СБУ разоблачила российского шпиона, который притворялся военным

28 октября 2024, 13:54
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фото: СБУ
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Служба безопасности задержала агента военной разведки РФ, собиравшего информацию для врага в десяти регионах Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержанный – 22-летний житель Херсонщины. Он выдавал себя за военного и под такой "легендой" передвигался по разным областям Украины. В частности агент побывал в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Черновицкой областях.

"Злоумышленник по очереди объезжал регионы на рейсовых автобусах. В каждой из областей он пытался разведать локации ПВО, а также координаты военных госпиталей и других медучреждений, где украинские воины находились на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

Российские кураторы обещали фигуранту, что "эвакуируют" его в РФ и устроят в ЧВК "Вагнер".

Мужчину задержали "на горячем", когда он разведывал места базирования ВСУ в Николаеве. У него изъяли мобильный телефон с перепиской с кураторами.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила в Донецкой области российского шпиона, работавшего под видом волонтера ООН.

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