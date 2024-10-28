СБУ разоблачила в Донецкой области российского шпиона, работавшего под видом волонтера ООН

фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области очередного вражеского агента. Это 34-летний местный волонтер Всемирной продовольственной программы ООН, завербованный российскими спецслужбами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Прикрываясь волонтерской деятельностью, предатель шпионил за локациями Сил обороны на Покровском направлении, где зафиксирована наибольшая концентрация вражеских атак", - рассказали в СБУ.

По данным спецслужбы, мужчина объезжал Покровск и близлежащие населенные пункты под видом доставок гуманитарной помощи местным жителям и таким образом собирал координаты для российских ударов по местам расположения украинских военных.

Информацию, полученную от этого агента, россияне использовали для планирования авиаударов и атак FPV-дронов по Покровску.

В ходе обысков у задержанного изъяли мобильный телефон, на котором сохранилась переписка с куратором из ФСБ.

Задержанному сообщили о подозрении государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили теракт в Киеве. По данным правоохранителей, его планировала военная разведка России.