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22 октября 2021, 13:24 3

На Николаевщине припаркованная машина наехала на ребенка

22 октября 2021, 13:24 3
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Фото из открытых источников
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В с. Коблево Николаевского района произошел инцидент, в результате которого пострадала 9-летняя девочка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в полиции Николаевской области.

53-летний водитель припарковал ГАЗель возле кафе и ушел по своим делам. Однако автомобиль начал самовольное движение и совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, который находился позади транспортного средства.

В результате ДТП девятилетняя девочка с телесными повреждениями была доставлена в больницу.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине водитель наехал на коляску с младенцем.

ДТП авто авария ребенок Николаевская область

 
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