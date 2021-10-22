На Николаевщине припаркованная машина наехала на ребенка
В с. Коблево Николаевского района произошел инцидент, в результате которого пострадала 9-летняя девочка
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение в полиции Николаевской области.
53-летний водитель припарковал ГАЗель возле кафе и ушел по своим делам. Однако автомобиль начал самовольное движение и совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, который находился позади транспортного средства.
В результате ДТП девятилетняя девочка с телесными повреждениями была доставлена в больницу.
Ранее сообщалось, что на Ровенщине водитель наехал на коляску с младенцем.
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