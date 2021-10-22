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22 жовтня 2021, 13:24 5

На Миколаївщині припаркована автівка наїхала на дитину

22 жовтня 2021, 13:24 5
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Фото з відкритих джерел
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У с. Коблеве Миколаївського району стався інцидент, в результаті якого постраждала 9-річна дівчинка

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення у поліції Миколаївської області.

53-річний водій припаркував ГАЗель біля кафе та пішов у своїх справах. Однак автомобіль розпочав самовільний рух та здійснив наїзд на неповнолітню дитину, яка перебувала позаду транспортного засобу.

Внаслідок автопригоди дев'ятирічна дівчинка з тілесними ушкодженнями була доправлена до лікарні.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині водій наїхав на коляску з немовлям.

ДТП авто аварія дитина Миколаївська область

 
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