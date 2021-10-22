На Миколаївщині припаркована автівка наїхала на дитину
У с. Коблеве Миколаївського району стався інцидент, в результаті якого постраждала 9-річна дівчинка
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення у поліції Миколаївської області.
53-річний водій припаркував ГАЗель біля кафе та пішов у своїх справах. Однак автомобіль розпочав самовільний рух та здійснив наїзд на неповнолітню дитину, яка перебувала позаду транспортного засобу.
Внаслідок автопригоди дев'ятирічна дівчинка з тілесними ушкодженнями була доправлена до лікарні.
Раніше повідомлялося, що на Рівненщині водій наїхав на коляску з немовлям.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"