На Миколаївщині припаркована автівка наїхала на дитину

Фото з відкритих джерел

У с. Коблеве Миколаївського району стався інцидент, в результаті якого постраждала 9-річна дівчинка

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення у поліції Миколаївської області.

53-річний водій припаркував ГАЗель біля кафе та пішов у своїх справах. Однак автомобіль розпочав самовільний рух та здійснив наїзд на неповнолітню дитину, яка перебувала позаду транспортного засобу.

Внаслідок автопригоди дев'ятирічна дівчинка з тілесними ушкодженнями була доправлена до лікарні.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині водій наїхав на коляску з немовлям.