09:04  18 октября
COVID в Украине: за сутки выявили более 9,5 тысяч случаев заражения
10:13  18 октября
В регионах "красной" зоны нужно ускорить вакцинацию - Минздрав
08:09  18 октября
На Донбассе за сутки зафиксировали четыре нарушения, боевики били из гранатометов
UA | RU
UA | RU
18 октября 2021, 09:51 77

В Николаеве мужчина напал на сотрудника госохраны

18 октября 2021, 09:51 77
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали ранее судимого жителя Николаева, подозреваемого в нанесении ножевых ранений сотруднику госохраны

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По данным правоохранителей, между потерпевшим, который шел с товарищем, и двумя прохожими мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку.

В ходе драки 32-летний сотрудник управления полиции охраны (находился вне службы) получил ножевые ранения спины и живота, а также ранения из оружия, предположительно, травматического действия", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии.

Правоохранителям удалось установить и задержать 40-летнего подозреваемого на следующий день после совершенного преступления. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хулиганство. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине возле одного из местных заведений торговли между двумя мужчинами возник внезапный словесный конфликт. В результате инцидента мужчина ударил ножом в грудь ветерана АТО и скрылся.

оружие полиция задержание медики Николаев

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram