В Николаеве мужчина напал на сотрудника госохраны

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Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По данным правоохранителей, между потерпевшим, который шел с товарищем, и двумя прохожими мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку.

В ходе драки 32-летний сотрудник управления полиции охраны (находился вне службы) получил ножевые ранения спины и живота, а также ранения из оружия, предположительно, травматического действия", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии.

Правоохранителям удалось установить и задержать 40-летнего подозреваемого на следующий день после совершенного преступления. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хулиганство. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине возле одного из местных заведений торговли между двумя мужчинами возник внезапный словесный конфликт. В результате инцидента мужчина ударил ножом в грудь ветерана АТО и скрылся.