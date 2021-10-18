У Миколаєві чоловік напав на співробітника держохорони

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, між потерпілим, який йшов з товаришем, і двома перехожими чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

В ході бійки 32 -річний співробітник управління поліції охорони (перебував поза службою) отримав ножові поранення спини і живота, а також поранення зі зброї, імовірно, травматичної дії", - йдеться в повідомленні.

Медики госпіталізували потерпілого у важкому стані.

Правоохоронцям вдалося встановити та затримати 40-річного підозрюваного наступного дня після скоєного злочину. Він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та хуліганство. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше повідомлялося, що на Івано-Франківщині біля одного з місцевих закладів торгівлі між двома чоловіками виник раптовий словесний конфлікт. В результаті інциденту чоловік вдарив ножем у груди ветерана АТО і зник.