В школе Николаева жестоко избили ученика: у него тяжелые травмы

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В одной из школ Николаева жестоко избили 12-летнего школьника, мальчик в больнице

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что в полицию из больницы поступило сообщение о госпитализации 12-летнего ученика одной из школ Николаева. У мальчика тяжелые травмы живота.

Предварительно установлено, что он получил телесные повреждения на школьной спортивной площадке из-за конфликта с одноклассниками.

Правоохранители уже опросили участников конфликта и очевидцев, педагогов и администрацию учебного заведения.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине школьницу за лицо покусала собака.