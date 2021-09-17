14:59  17 сентября
В реанимацию из-за COVID-19 попал представитель Кабмина в Раде
14:49  17 сентября
В школе на Сумщине массово отравились ученики и учителя
08:09  17 сентября
Боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в двух селах Донбасса: ранен местный житель
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2021, 13:44 647

В школе Николаева жестоко избили ученика: у него тяжелые травмы

17 сентября 2021, 13:44 647
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В одной из школ Николаева жестоко избили 12-летнего школьника, мальчик в больнице

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что в полицию из больницы поступило сообщение о госпитализации 12-летнего ученика одной из школ Николаева. У мальчика тяжелые травмы живота.

Предварительно установлено, что он получил телесные повреждения на школьной спортивной площадке из-за конфликта с одноклассниками.

Правоохранители уже опросили участников конфликта и очевидцев, педагогов и администрацию учебного заведения.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине школьницу за лицо покусала собака.

Николаев

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram