В школе Николаева жестоко избили ученика: у него тяжелые травмы
В одной из школ Николаева жестоко избили 12-летнего школьника, мальчик в больнице
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Отмечается, что в полицию из больницы поступило сообщение о госпитализации 12-летнего ученика одной из школ Николаева. У мальчика тяжелые травмы живота.
Предварительно установлено, что он получил телесные повреждения на школьной спортивной площадке из-за конфликта с одноклассниками.
Правоохранители уже опросили участников конфликта и очевидцев, педагогов и администрацию учебного заведения.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине школьницу за лицо покусала собака.
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