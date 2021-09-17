У школі Миколаєва жорстоко побили учня: у нього важкі травми

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В одній із шкіл Миколаєва жорстоко побили 12-річного школяра – хлопчик у лікарні

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

Зазначається, що до поліції з лікарні надійшло повідомлення про госпіталізацію 12-річного учня однієї зі шкіл Миколаєва. У хлопчика тяжкі травми живота.

Попередньо встановлено, що він отримав тілесні ушкодження на шкільному спортивному майданчику через конфлікт з однокласниками.

Правоохоронці вже опитали учасників конфлікту, очевидців, педагогів та адміністрацію навчального закладу.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині школярку за обличчя покусав собака.