НАБУ пришло с обысками к заместителю мэра Николаева
Следователи НАБУ пришли с обысками в квартиру заместителя мэра Николаева, директора департамента ЖКХ Сергея Коренева
Как передает RegioNews, об этом в Facebook написал городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Сегодня в квартиру моего заместителя – директора департамента ЖКХ Сергея Коренева пришли с обысками следователи НАБУ. Это уже второй визит за последние полгода. В прошлый раз обыск длился 11 часов. Проверяли все: от коробок с обувью до пыли под шкафами", - заявил мэр.
По словам Сенкевича, следователи пришли во второй день официального отпуска его заместителя.
По какому делу, спросите? Конечно же, реконструкция Соборной площади", - написал он.
Он также рассказал, что в прошлый раз во время обысков в департаменте ЖКХ и отделе технадзора ничего противозаконного не нашли.
Ранее сообщалось, что полицейские провели массовые обыски в инфекционной больнице Николаева.