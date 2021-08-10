НАБУ пришло с обысками к заместителю мэра Николаева

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Как передает RegioNews, об этом в Facebook написал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Сегодня в квартиру моего заместителя – директора департамента ЖКХ Сергея Коренева пришли с обысками следователи НАБУ. Это уже второй визит за последние полгода. В прошлый раз обыск длился 11 часов. Проверяли все: от коробок с обувью до пыли под шкафами", - заявил мэр.

По словам Сенкевича, следователи пришли во второй день официального отпуска его заместителя.

По какому делу, спросите? Конечно же, реконструкция Соборной площади", - написал он.

Он также рассказал, что в прошлый раз во время обысков в департаменте ЖКХ и отделе технадзора ничего противозаконного не нашли.

Ранее сообщалось, что полицейские провели массовые обыски в инфекционной больнице Николаева.