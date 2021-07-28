В Черкасской области нашли почти сотню старых снарядов
В Черкасской области саперы ГСЧС изъяли 95 снарядов времен Второй мировой войны
Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пишет RegioNews.
Спасателей вызвали на поле вблизи села Кобыляки, где нашли два предмета, похожие на боеприпасы.
Саперы ГСЧС идентифицировали их как артиллерийские снаряды калибра 105 мм.
"При обследовании территории саперы обнаружили еще дополнительно 93 артснаряда калибром 105 мм времен прошлых войн и изъяли их для дальнейшего уничтожения", — добавили в Службе спасения.
Напомним, недавно на Донбассе нашли схрон с гранатами и патронами.
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