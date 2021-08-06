У Миколаєві на подвір'я будинку кинули гранату

Фото: Нацполіція

У Миколаєві 6 серпня невідомий на подвір’я приватного будинку кинув гранату

Як повідомили у поліції Миколаївської області, внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль, віконне скло будинку та частину даху, пише RegioNews.

Про інцидент поліції заявила 50-річна господарка будинку.

Слідчо-оперативна група вилучила уламки вибухівки та відправила на експертизу. Попередньо, це була РГД-5.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна" та проводять розслідування.

Нагадаємо, днями у Києві чоловік погрожував підірвати Кабмін.