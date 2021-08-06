16:48  06 серпня
Київська ОДА й перевізники переглянуть тарифи на маршрутах
16:37  06 серпня
У Миколаєві на подвір'я будинку кинули гранату
08:11  06 серпня
Бойовики на Донбасі 10 разів порушували "тишу"
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2021, 16:37 148

У Миколаєві на подвір'я будинку кинули гранату

06 серпня 2021, 16:37 148
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Миколаєві 6 серпня невідомий на подвір’я приватного будинку кинув гранату

Як повідомили у поліції Миколаївської області, внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль, віконне скло будинку та частину даху, пише RegioNews.

Про інцидент поліції заявила 50-річна господарка будинку.

Слідчо-оперативна група вилучила уламки вибухівки та відправила на експертизу. Попередньо, це була РГД-5.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна" та проводять розслідування.

Нагадаємо, днями у Києві чоловік погрожував підірвати Кабмін.

Україна кримінал Миколаїв Граната Миколаївська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua