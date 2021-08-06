У Миколаєві на подвір'я будинку кинули гранату
У Миколаєві 6 серпня невідомий на подвір’я приватного будинку кинув гранату
Як повідомили у поліції Миколаївської області, внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль, віконне скло будинку та частину даху, пише RegioNews.
Про інцидент поліції заявила 50-річна господарка будинку.
Слідчо-оперативна група вилучила уламки вибухівки та відправила на експертизу. Попередньо, це була РГД-5.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна" та проводять розслідування.
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