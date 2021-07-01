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01 июля 2021, 12:26 58

В Николаеве сменился главный чиновник по трамваям и троллейбусам

01 июля 2021, 12:26 58
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Facebook/"Николаевэлектротранс"
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В КП "Николаевэлектротранс" сменили руководство. Вместо Владимира Евтушенко поставят бывшего заммэра Вознесенска Юрия Сметану

Об этом стало известно из соответствующей декларации Юрия Сметаны, как кандидата на должность главы "Николаевэлектротранс".

В частности, эта декларация появилась накануне, 30 июня. Обычно такие декларации свидетельствуют о том, что решение о назначении чиновника практически принято. Хотя на сайте Николаевского горсовета, а также на сайте самого предприятия нет никаких данных о назначении. Ранее Юрий Сметана был заместителем мэра Вознесенска, который находится в Николаевской области.

В свою очередь теперь уже бывший директор "Николаевэлектротранс" Владимир Евтушенко в комментарии "Свідок.Інфо" подтвердил, что уже не является главой предприятия, но его назначили первым заместителем директора.

"Николаевэлектротранс" обслуживает шесть трамвайных и шесть троллейбусных маршрутов в городе.

Напомним, бывшего главу Николаевского облавтодора подозревают в получении взятки. Ему даже вручили подозрение.

транспорт Николаев троллейбусы трамвай директор

 
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