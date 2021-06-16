В Николаеве на территории порта произошел пожар

Фото: ГСЧС

В Николаеве произошел пожар транспортировочной ленты в галерее на территории морского специализированного порта

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

16 июня в 11: 55 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории одного из объектов на ул. Айвазовского Г. Николаева", - говорится в сообщении.

Пожар транспортировочной ленты причальной галереи спасатели локализовали в 12:25 и в 12:45 - ликвидировали, причина устанавливается. Пострадавших нет.

Всего к тушению привлекалось 8 единиц техники и 36 человек.

Напомним, ранее в Одесской области при пожаре погиб пенсионер.