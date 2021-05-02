В Николаевской области совершил самоубийство военный

Он подозревался в покушении на убийство другого военного

Он подозревался в покушении на убийство другого военного

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В городе Очаков Николаевской области в канаве, вблизи свалки, обнаружили тело молодого военнослужащего.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что умерший подозревался в покушении на убийство другого военного.

"Эксперт, осмотрев тело, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее. Предварительная причина смерти – самоубийство, окончательную установит судебно-медицинская экспертиза", – отметили в полиции.

На месте происшествия правоохранители изъяли нож и пистолет, которые направили на исследование. Также возле тела нашли записку с надписью: "Каждому по заслугам его".

Напомним, недавно на Волыни застрелился 20-летний военный.

Также сообщалось, что в Черниговской области застрелился молодой военный.