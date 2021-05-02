В Николаевской области совершил самоубийство военный
В городе Очаков Николаевской области в канаве, вблизи свалки, обнаружили тело молодого военнослужащего.
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Отмечается, что умерший подозревался в покушении на убийство другого военного.
"Эксперт, осмотрев тело, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее. Предварительная причина смерти – самоубийство, окончательную установит судебно-медицинская экспертиза", – отметили в полиции.
На месте происшествия правоохранители изъяли нож и пистолет, которые направили на исследование. Также возле тела нашли записку с надписью: "Каждому по заслугам его".
Напомним, недавно на Волыни застрелился 20-летний военный.
Также сообщалось, что в Черниговской области застрелился молодой военный.