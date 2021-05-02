У Миколаївській області вчинив самогубство військовий
В місті Очаків Миколаївської області у канаві, поблизу сміттєзвалища, виявили тіло молодого військовослужбовця.
Як пише RegioNews, про це повідомили у Відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Зазначається, що померлий підозрювався у замаху на вбивство іншого військового.
"Експерт, оглянувши тіло, виявив ушкодження у виді порізів на руках та шиї. Попередня причина смерті – самогубство, остаточну встановить судово-медична експертиза", – зазначили у поліції.
На місці події правоохоронці вилучили ніж та пістолет, які направили на дослідження. Також біля тіла знайшли записку із написом: "Кожному по заслугах його".
Нагадаємо, нещодавно на Волині застрелився 20-річний військовий.
Також повідомлялося, що у Чернігівській області застрелився молодий військовий.