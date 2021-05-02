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02 травня 2021, 15:47 476

У Миколаївській області вчинив самогубство військовий

02 травня 2021, 15:47 476
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Він підозрювався у замаху на вбивство іншого військового
Він підозрювався у замаху на вбивство іншого військового
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В місті Очаків Миколаївської області у канаві, поблизу сміттєзвалища, виявили тіло молодого військовослужбовця.

Як пише RegioNews, про це повідомили у Відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що померлий підозрювався у замаху на вбивство іншого військового.

"Експерт, оглянувши тіло, виявив ушкодження у виді порізів на руках та шиї. Попередня причина смерті – самогубство, остаточну встановить судово-медична експертиза", – зазначили у поліції.

На місці події правоохоронці вилучили ніж та пістолет, які направили на дослідження. Також біля тіла знайшли записку із написом: "Кожному по заслугах його".

Нагадаємо, нещодавно на Волині застрелився 20-річний військовий.

Також повідомлялося, що у Чернігівській області застрелився молодий військовий.

зброя військові поліція самоубивство Миколаївська область

 
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