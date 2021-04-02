На Николаевщине поймали мужчину, который воровал и незаконно продавал интернет
В Николаевской области мужчина незаконно торговал доступом к интернету, установив у себя во дворе самодельную 40-метровую башню с оборудованием, которое вмешивалось в диапазон частот местных провайдеров.
Как пишет RegioNews со ссылкой на ТСН, он получал бесплатный интернет, который и продавал.
Из-за вмешательства в сеть у местных официальных интернет-провайдеров падало качество связи, поэтому они обратились в полицию.
"В киберполицию обратились четыре легальных провайдера с заявлением о препятствовании в работе их оборудования. Для размещения своих радиоэлектронных средств он незаконно установил 40-метровую вышку по адресу своего домовладения и для демонтажа оборудования было задействовано подразделение ДСНС", - рассказала руководитель отдела противодействия киберпреступности Анна Забелина.
Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы.
Напомним, в Николаеве полицейские освободили киевлянина, которого три года держали в плену.