На Николаевщине поймали мужчину, который воровал и незаконно продавал интернет

Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы

Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы

Фото из открытых источников

В Николаевской области мужчина незаконно торговал доступом к интернету, установив у себя во дворе самодельную 40-метровую башню с оборудованием, которое вмешивалось в диапазон частот местных провайдеров.

Как пишет RegioNews со ссылкой на ТСН, он получал бесплатный интернет, который и продавал.

Из-за вмешательства в сеть у местных официальных интернет-провайдеров падало качество связи, поэтому они обратились в полицию.

"В киберполицию обратились четыре легальных провайдера с заявлением о препятствовании в работе их оборудования. Для размещения своих радиоэлектронных средств он незаконно установил 40-метровую вышку по адресу своего домовладения и для демонтажа оборудования было задействовано подразделение ДСНС", - рассказала руководитель отдела противодействия киберпреступности Анна Забелина.

Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, в Николаеве полицейские освободили киевлянина, которого три года держали в плену.