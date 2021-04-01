В Николаеве полицейские освободили киевлянина, которого три года держали в плену

Таким образом злоумышленники хотели присвоить его квартиру

Таким образом злоумышленники хотели присвоить его квартиру

Фото: Facebook

В Николаеве правоохранители задержали группу злоумышленников: чтобы завладеть квартирой в столице, они незаконно лишили свободы киевлянина. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает RegioNews.

По адресам проживания фигурантов, в том числе на территории г. Николаев, были проведены обыски.

Во время следственных действий в частном доме участника группы обнаружили двух граждан, которые находились в розыске как без вести пропавшие.

Одного из них - 52-летнего мужчину - столичные правоохранители разыскивали с 2017 года. Как выяснилось, указанная группа лиц незаконно лишила его воли и удерживала в этом доме с целью завладения принадлежащей ему квартирой в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Трех правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Среди них - 51-летнего жителя Николаева и его 46-летнюю сообщницу, которая работает в органах юстиции в Николаевской области.

Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Напомним, ранее полиция прекратила деятельность наркосиндиката, что действовал на территории трех областей.