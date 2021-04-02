На Миколаївщині спіймали чоловіка, який крав і незаконно продавав інтернет

Зловмиснику загрожує до трьох років в'язниці

Зловмиснику загрожує до трьох років в'язниці

Фото з відкритих джерел

У Миколаївській області чоловік незаконно торгував доступом до інтернету, встановивши у себе у дворі саморобну 40-метрову башту з обладнанням, яке втручалася в діапазон частот місцевих провайдерів.

Як пише RegioNews з посиланням на ТСН, він отримував безкоштовний інтернет, який і продавав.

Через втручання в мережу в місцевих офіційних інтернет-провайдерів падала якість зв'язку, тому вони звернулися в поліцію.

"В кіберполіцію звернулися чотири легальних провайдери з заявою про перешкоджання в роботі устаткування. Для розміщення своїх радіоелектронних засобів він незаконно встановив 40-метрову вежу за адресою свого домоволодіння і для демонтажу обладнання було задіяно підрозділ ДСНС", - розповіла керівник відділу протидії кіберзлочинності Ганна Забеліна.

Зловмиснику загрожує до трьох років в'язниці.

Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські звільнили киянина, якого три роки тримали в полоні.