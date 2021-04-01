У Миколаєві поліцейські звільнили киянина, якого три роки утримували в полоні

У такий спосіб зловмисники хотіли привласнити його квартиру

У такий спосіб зловмисники хотіли привласнити його квартиру

Фото: Facebook

У Миколаєві правоохоронці затримали групу зловмисників: аби заволодіти квартирою у столиці, вони незаконно позбавили волі киянина. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції, передає RegioNews.

За адресами проживання фігурантів, у тому числі на території м. Миколаїв, були проведені обшуки.

Під час слідчих дій у приватному будинку учасника групи виявили двох громадян, які перебували у розшуку як безвісти зниклі.

Одного з них - 52-річного чоловіка - столичні правоохоронці розшукували з 2017 року. Як з’ясувалося, указана група осіб незаконно позбавила його волі та утримувала в цьому будинку з метою заволодіння належною йому квартирою у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Трьох правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Серед них - 51-річного мешканця Миколаєва та його 46-річну спільницю, яка працює в органах юстиції Миколаївської області.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше поліція припинила діяльність наркосиндикату, що діяв на території трьох областей.