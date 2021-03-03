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Мэр Николаева Сенкевич прогнозирует отказникам от вакцинации лечение "за свой счет"
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03 марта 2021, 10:29 38

Мэр Николаева Сенкевич прогнозирует отказникам от вакцинации лечение "за свой счет"

03 марта 2021, 10:29 38
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Сейчас государство тратит на каждого COVID-больного по 5-10 тысяч гривен
Сейчас государство тратит на каждого COVID-больного по 5-10 тысяч гривен
Фото: из открытых источников
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Городской глава Николаева Александр Сенкевич прогнозирует, что люди, которые отказались от вакцинации не смогут рассчитывать на бесплатную помощь от государства при лечении коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео-обращение Сенкевича в Facebook.

По словам Александра Сенкевича, сейчас медуслуги больным коронавирусом оплачивает государство. Несмотря на это, он призывает людей вакцинироваться. Ведь в случае письменного отказа, прогнозирует мэр, на больных деньги выделяться не будут.

Я думаю, что будет такая история: сегодня те люди, которые попадают в больницу - лечатся за счет государства... Мне кажется, что те, кто будет писать отказ и не будут вакцинированы, они просто будут лечиться за свои деньги. А это порядка 5-10 тысяч гривен в день. Вакцинируйтесь или готовьте деньги для лечения", - заявляет мэр.

Напомним, в течение 2 марта в Украине сделали 1983 прививки от коронавирусной болезни COVID-19. В частности, уже вакцинировали 6888 человек.

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