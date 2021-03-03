Мэр Николаева Сенкевич прогнозирует отказникам от вакцинации лечение "за свой счет"
Городской глава Николаева Александр Сенкевич прогнозирует, что люди, которые отказались от вакцинации не смогут рассчитывать на бесплатную помощь от государства при лечении коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео-обращение Сенкевича в Facebook.
По словам Александра Сенкевича, сейчас медуслуги больным коронавирусом оплачивает государство. Несмотря на это, он призывает людей вакцинироваться. Ведь в случае письменного отказа, прогнозирует мэр, на больных деньги выделяться не будут.
Я думаю, что будет такая история: сегодня те люди, которые попадают в больницу - лечатся за счет государства... Мне кажется, что те, кто будет писать отказ и не будут вакцинированы, они просто будут лечиться за свои деньги. А это порядка 5-10 тысяч гривен в день. Вакцинируйтесь или готовьте деньги для лечения", - заявляет мэр.
Напомним, в течение 2 марта в Украине сделали 1983 прививки от коронавирусной болезни COVID-19. В частности, уже вакцинировали 6888 человек.