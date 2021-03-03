Мер Миколаєва Сєнкевич прогнозує відмовникам від вакцинації лікування "за свій рахунок"
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич прогнозує, що люди, які відмовилися від вакцинації не зможуть розраховувати на безкоштовну допомогу від держави при лікуванні коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відеозвернення Сєнкевича у Facebook.
За словами Олександра Сєнкевича, зараз медпослуги хворим коронавірусом оплачує держава. Попри це, він закликає людей вакцинуватися. Адже у разі письмової відмови, прогнозує мер, на хворих гроші виділятися не будуть.
Я думаю, що буде така історія: сьогодні ті люди, які потрапляють в лікарню - лікуються за рахунок держави... Мені здається, що ті, хто буде писати відмову і не будуть вакциновані, вони просто будуть лікуватися за свої гроші. А це близько 5-10 тисяч гривень в день. Вакцинуйтеся або готуйте гроші для лікування", - заявляє мер.
Нагадаємо, протягом 2 березня в Україні зробили 1983 щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, вже вакцинували 6888 осіб.