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Мер Миколаєва Сєнкевич прогнозує відмовникам від вакцинації лікування "за свій рахунок"
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03 березня 2021, 10:29 29

Мер Миколаєва Сєнкевич прогнозує відмовникам від вакцинації лікування "за свій рахунок"

03 березня 2021, 10:29 29
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Зараз держава витрачає на кожного COVID-хворого по 5-10 тисяч гривень
Зараз держава витрачає на кожного COVID-хворого по 5-10 тисяч гривень
Фото: з відкритих джерел
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Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич прогнозує, що люди, які відмовилися від вакцинації не зможуть розраховувати на безкоштовну допомогу від держави при лікуванні коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відеозвернення Сєнкевича у Facebook.

За словами Олександра Сєнкевича, зараз медпослуги хворим коронавірусом оплачує держава. Попри це, він закликає людей вакцинуватися. Адже у разі письмової відмови, прогнозує мер, на хворих гроші виділятися не будуть.

Я думаю, що буде така історія: сьогодні ті люди, які потрапляють в лікарню - лікуються за рахунок держави... Мені здається, що ті, хто буде писати відмову і не будуть вакциновані, вони просто будуть лікуватися за свої гроші. А це близько 5-10 тисяч гривень в день. Вакцинуйтеся або готуйте гроші для лікування", - заявляє мер.

Нагадаємо, протягом 2 березня в Україні зробили 1983 щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, вже вакцинували 6888 осіб.

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