За сутки от коронавируса прививали почти 2 тысячи человек - Минздрав
Больше всего вакцинированных - в Донецкой области
Больше всего вакцинированных - в Донецкой области
В течение 2 марта в Украине сделали 1983 прививки от коронавирусной болезни COVID-19. В частности, уже вакцинировали 6888 человек.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.
Так, с начала кампании по вакцинации в Украине первой дозой препарата Covishield разработки AstraZeneca индийского производства привито 6 888 человек.
Наибольшее количество вакцинированных в Донецкой области. Там первую дозу получили уже 620 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 50 прививок;
- Волынская область - 60 прививок;
- Днепропетровская область - 210 прививок;
- Донецкая область - 220 прививок;
- Житомирская область - 60 прививок;
- Закарпатская область - 60 прививок;
- Запорожская область - 30 прививок;
- Ивано-Франковска область - 63 прививок;
- Киевская область - 50 прививок;
- Кировоградская область - 40 прививок;
- Луганская область - 140 прививок;
- Львовская область - 80 прививок;
- г. Киев - 90 прививок;
- Николаевская область - 60 прививок;
- Одесская область - 80 прививок;
- Полтавская область - 70 прививок;
- Ровенская область - 80 прививок;
- Сумская область - 30 прививок;
- Тернопольская область - 80 прививок;
- Харьковская область - 30 прививок;
- Херсонская область - 100 прививок;
- Хмельницкая область - 80 прививок;
- Черкасская область - 30 прививок;
- Черновицкая область - 50 прививок;
- Черниговская область - 140 прививок.
Напомним, в Украине за 2 марта COVID-19 зафиксировано 185 летальных случаев, были госпитализированы 3 486 больных.
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