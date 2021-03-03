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03 марта 2021, 10:01 6

За сутки от коронавируса прививали почти 2 тысячи человек - Минздрав

03 марта 2021, 10:01 6
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Больше всего вакцинированных - в Донецкой области
Больше всего вакцинированных - в Донецкой области
Фото: из открытых источников
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В течение 2 марта в Украине сделали 1983 прививки от коронавирусной болезни COVID-19. В частности, уже вакцинировали 6888 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Так, с начала кампании по вакцинации в Украине первой дозой препарата Covishield разработки AstraZeneca индийского производства привито 6 888 человек.

Наибольшее количество вакцинированных в Донецкой области. Там первую дозу получили уже 620 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 50 прививок;
  • Волынская область - 60 прививок;
  • Днепропетровская область - 210 прививок;
  • Донецкая область - 220 прививок;
  • Житомирская область - 60 прививок;
  • Закарпатская область - 60 прививок;
  • Запорожская область - 30 прививок;
  • Ивано-Франковска область - 63 прививок;
  • Киевская область - 50 прививок;
  • Кировоградская область - 40 прививок;
  • Луганская область - 140 прививок;
  • Львовская область - 80 прививок;
  • г. Киев - 90 прививок;
  • Николаевская область - 60 прививок;
  • Одесская область - 80 прививок;
  • Полтавская область - 70 прививок;
  • Ровенская область - 80 прививок;
  • Сумская область - 30 прививок;
  • Тернопольская область - 80 прививок;
  • Харьковская область - 30 прививок;
  • Херсонская область - 100 прививок;
  • Хмельницкая область - 80 прививок;
  • Черкасская область - 30 прививок;
  • Черновицкая область - 50 прививок;
  • Черниговская область - 140 прививок.

Напомним, в Украине за 2 марта COVID-19 зафиксировано 185 летальных случаев, были госпитализированы 3 486 больных.

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