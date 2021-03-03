За сутки от коронавируса прививали почти 2 тысячи человек - Минздрав

Больше всего вакцинированных - в Донецкой области

Больше всего вакцинированных - в Донецкой области

Фото: из открытых источников

В течение 2 марта в Украине сделали 1983 прививки от коронавирусной болезни COVID-19. В частности, уже вакцинировали 6888 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Так, с начала кампании по вакцинации в Украине первой дозой препарата Covishield разработки AstraZeneca индийского производства привито 6 888 человек.

Наибольшее количество вакцинированных в Донецкой области. Там первую дозу получили уже 620 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 50 прививок;

Волынская область - 60 прививок;

Днепропетровская область - 210 прививок;

Донецкая область - 220 прививок;

Житомирская область - 60 прививок;

Закарпатская область - 60 прививок;

Запорожская область - 30 прививок;

Ивано-Франковска область - 63 прививок;

Киевская область - 50 прививок;

Кировоградская область - 40 прививок;

Луганская область - 140 прививок;

Львовская область - 80 прививок;

г. Киев - 90 прививок;

Николаевская область - 60 прививок;

Одесская область - 80 прививок;

Полтавская область - 70 прививок;

Ровенская область - 80 прививок;

Сумская область - 30 прививок;

Тернопольская область - 80 прививок;

Харьковская область - 30 прививок;

Херсонская область - 100 прививок;

Хмельницкая область - 80 прививок;

Черкасская область - 30 прививок;

Черновицкая область - 50 прививок;

Черниговская область - 140 прививок.

Напомним, в Украине за 2 марта COVID-19 зафиксировано 185 летальных случаев, были госпитализированы 3 486 больных.