На Николаевщине произошел взрыв на территории школы: под железобетонной плитой оказался человек

Из-за взрыва котла под завалами оказался мужчина, его госпитализировали

Из-за взрыва котла под завалами оказался мужчина, его госпитализировали

Фото: Facebook

На Николаевщине произошел взрыв котла на территории школы, под железобетонной плитой оказался мужчина 1994 г.н. Впоследствии его извлекли спасатели из-под плиты и госпитализировали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в области.

На линию "101” поступила информация о вероятном взрыве твердотопливного котла на территории общеобразовательной школы в с. Ивановка Очаковского района. По информации, в помещении котельной под железобетонной плитой находится человек.

По вызову выехали сотрудники ГСЧС Украины в Николаевской области, сотрудники полиции, медики, кран от воинской части A2687. Выяснилось, что на месте возник пожар площадью 2 кв. м, его ликвидировали спасатели.

В 09:45 пострадавшего 1994 года рождения деблокировали спасатели из-под бетонной плиты и передали медикам. По предварительным данным, у мужчины травмирована голова и нижняя конечность, он госпитализирован в лечебное учреждение", - сообщили спасатели.

Напомним, в столице завершили демонтаж подвесных конструкций потолка подземного перехода на Майдане Независимости, который обрушился утром 22 января.