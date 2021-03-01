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01 березня 2021, 11:19 373

На Миколаївщині стався вибух на території школи: під залізобетонною плитою опинилася людина

01 березня 2021, 11:19 373
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Через вибух котла під завалами опинився чоловік, його госпіталізували
Через вибух котла під завалами опинився чоловік, його госпіталізували
Фото: Facebook
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На Миколаївщині стався вибух котла на території ЗОШ, під залізобетонною плитою опинився чоловік 1994 р.н. Згодом його витягли рятувальники з-під плити та госпіталізували.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС в області.

На лінію "101” надійшла інформація про ймовірний вибух твердотопливного котла на території загальноосвітньої школи в с. Іванівка Очаківського району. За інформацією, в приміщенні котельної під залізобетонною плитою знаходиться людина.

За викликом виїхали співробітники ДСНС України у Миколаївській області, співробітники поліції, медики, кран від військової частини A2687. З'ясувалось, що на місці виникла пожежа площею 2 кв. м, вогнеборцями її ліквідовано.

О 09:45 постраждалого 1994 р.н. деблоковано рятувальниками з-під бетонної плити та передано медикам. За попередніми даними, у чоловіка травмована голова та нижня кінцівка, його госпіталізовано до лікувального закладу", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, у столиці завершили демонтаж підвісних конструкцій стелі підземного переходу на Майдані Незалежності, яка обвалилася зранку 22 січня.

школа пожежа вибух рятувальники ДСНС

 
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