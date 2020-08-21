"Баба-огонь" или опять айтишник Сенкевич. Что готовят Николаеву грядущие мэрские выборы

Если бы местные выборы проходили в прошлом году, то можно было однозначно сказать, что мэром Николаева стал бы представитель/представительница правящей «Слуги народа». Победил, возможно, и манекен, на котором бы наклеили флажок «Зе» – настолько тогда была большая поддержка Владимира Зеленского здесь

Если бы местные выборы проходили в прошлом году, то можно было однозначно сказать, что мэром Николаева стал бы представитель/представительница правящей «Слуги народа». Победил, возможно, и манекен, на котором бы наклеили флажок «Зе» – настолько тогда была большая поддержка Владимира Зеленского здесь

Но время, как известно, расставляет все на свои места, а "слуги" за этот год успели так растерять свой рейтинг, что сейчас уже однозначно нельзя сказать, будет ли в Николаеве новый мэр. Вполне возможно, что обойдемся прежним и переизберем его снова.

Как выяснил RegioNews, за два месяца до выборов можно сказать только одно – ничего еще не решено, и шансы есть, как минимум, у троих, если не четырех кандидатов. Но обо всем по порядку.

Сєнкевич. Здесь и сейчас

Нынешний мэр города по разным опросам и общим настроениям горожан имеет пока что самый высокий рейтинг среди кандидатов в градоначальники. О своих амбициях он заявил самым первым и не скрывал их. К нему жители города относятся или с откровенной злобой, или с любовью. И обе стороны можно понять, ведь в городе далеко все не слава Богу: по уровню МАФизации (размещением всевозможных ларьочков, будочок тому подобное) Николаев занимает уверенные лидирующие позиции среди других областных центров. Дошло даже до того, что глава МВД Арсен Аваков во время приезда в город пристыдил местную власть, назвав Николаев "Шанхаем".

"Ваш регион – это город киосков. Это то, что я сказал Давиду (Арахамии), когда мы ехали в авто. Это возмутительно и не стоит этого достойного города. Все ваши центральные улицы превратились в Шанхай – сплошные киоски, построения какие-то", - недвусмысленно высказался Аваков.

Что же касается партийной принадлежности, то здесь Александр Сенкевич был в откровенно проигрышной позиции после того, как перед выборами президента заявил, что больше симпатизирует тогдашнему гаранту – Петру Порошенко. Следовательно, со "слугами" уже не договоришься, из "Самопомощи", с которой победил пять лет назад, он вышел, а другие партии имели на то время мизерный уровень поддержки.

Однако позже Сенкевич присоединился к "Пропозиции", где он вместе с мэром Днепра Борисом Филатовым - сейчас единственные более-менее известные персоны, но эта партийная структура больше для галочки.

Именно поэтому Сенкевич решил использовать, по сути, единственный свой козырь – админресурс. Именно аккурат перед выборами в городе завершат несколько действительно масштабных проектов, главный из которых – водопровод в отдаленный микрорайон Варваровка. Там централизованного водоснабжения не было никогда. Это мы уже молчим о несколько больших скверах и, конечно, Соборную площадь, которую не могут построить уже больше года, а обошлась городскому бюджету эта плиточная красота в почти 100 млн грн.

Также шансов на переизбрание Сенкевичу подбрасывают и его конкуренты, которые, в отличие от мэра, начали крутить паутину политики, переходя от одних партий к другим.

"Баба-агонь" или возможная первая мэр-женщина для Николаева

Николаевский центр "Слуга народа" со своим кандидатом в мэры определился - это та же "баба-огонь" Татьяна Домбровская, о которой так восторженно говорил председатель партии Александр Корниенко, а потом еще извинялся по несколько раз. Не знаю, как насчет "300 встреч на округе", но сплетни о Домбровськой как о кандидате от "слуг" ходили давно.

И сама она сделала довольно хитро: еще за несколько месяцев до объявления своих намерений запустила собственный YouTube-канал "Туристический Николаев". Там она успела наштамповала несколько видео об интересных визитках Николаева, параллельно обклеив бордами с собой половину города. Не стеснялись деньги вбрасывать и на рекламу в соцсетях: Facebook, Instagram, YouTube - везде Домбровская. Все для того, чтобы люди запомнили ее лицо и фамилию. Собственно, mission complete.

Интересно, что николаевцы знают Домбровську далеко не только как проповедника туризма. Здесь ее иногда называют по-другому – "мусорная королева". Почему? Все из-за того, что она так или иначе имеет отношение к одной известной клининговой компании, которая часто получала тендеры от горсовета, и о работе которой плохого можно сказать достаточно.

Можно вспомнить и другой эпизод, о котором сама Домбровская наверное хочет забыть. Несколько лет назад камеры видеонаблюдения в ТРЦ зафиксировали, как она дала пощечину несовершеннолетнему, который якобы чем-то обидел ее сына. Минус в карму.

Следующий "зашквар" с Домбровською произошел недавно. В одной из своих "туристических" брошюрок ее команда как-то подозрительно заретушировала оккупированный Крым, как будто он - не часть Украины совсем.

Относительно ее шансов на выборах, то они туманны. Единственный, кто может помочь ей стать мэром – лично Зеленский, фантомные боли от рейтинга которого до сих пор дают надежду "слугам". Более того, в правящей партии захотели, чтобы президент приехал в Николаев и показал пальчиком на своего кандидата, и тогда, возможно, люди поверят. В конце концов, так оно сегодня и произошло.

Оппозиционные войны

Если действия Сенкевича и Домбровской имели более-менее прогнозируемый характер, то, что сейчас происходит в местном очаге ОПЗЖ, никак по-другому, как войной назвать нельзя.

В начале весны единственной политической фигурой, которая могла бы навязать конкуренцию Сенкевичу со своим рейтингом, был нардеп двух созывов Артем Ильюк (бывший "регионал", человек, который голосовал за так называемые "диктаторские законы" 16 января 2014 года).

Когда Ильюк увидел свой высокий рейтинг, он решил поднять его еще выше, присоединившись к местной ОПЗЖ, которая сейчас набирает чуть ли не больше симпатий в Николаеве, чем "Слуга народа". Стоит сказать, что у него этот финт ушами почти вышел. Во время приезда одного из лидеров партии Юрия Бойко его сопровождал именно Ильюк.

Казалось, что дело выполнено, но что-то пошло не так. И фамилия этого "не так" для людей старшего возраста – не просто слово, а олицетворение целой эпохи. Речь идет о Владиславе Чайке - сыне Владимира Чайки, которого избирали мэром на четыре срока, а в целом городским головой он был 13 лет вплоть до своей смерти в марте 2013 года.

Собственно, фамилия – это единственное, на чем может "выехать" его сын Владислав, ведь харизмой, умением говорить и вести дискуссии его природа наградила совсем не так, как покойного отца. Да и то, что едва не половина упомянутых уже Мафов принадлежат ему, также рейтинга не добавляет.

Сам Чайка-младший публично нигде не говорит, что ведет переговоры с ОПЗЖ, даже собственную кампанию ведет сам (она, кстати, прославилась плагиатом, ведь он выбрал слоган "Сделаем Николаев великим снова", явно заимствованный у господина Дональда Трампа с его "Make America great again").

И недавно представители ОПЗЖ в области подтвердили, что они ведут переговоры с Чайкой.

Здесь стоит добавить, что Чайка имеет еще один козырь в виде спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который женат на сестре Владислава. Поговаривали даже, что Чайка пойдет на выборы от "слуг", но этот вариант был с самого начала утопическим.

А в отношении Ильюка, то он, кажется, и сам уже признал, что кандидатом от ОПЗЖ ему не быть, и запустил новые борды по городу, в которых заявил, что "Моя команда – Николаев" без всяких партийных привязок. Однако есть большие сомнения, что это поможет, ведь рейтинг его за эти несколько месяцев изрядно "просел".

Причем такие перипетии не добавили рейтинга ни Ильюку, ни Чайке, ни даже ОПЗЖ. А единственный, кто от этой всей ситуации явно получает дивиденды, – это Сенкевич.