Мэр Николаева рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах
Николаевский городской голова Александр Сенкевич, который намерен на ближайших выборах баллотироваться на второй срок, намерен, в случае провала, «просто жить обычной жизнью».
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Новости N.
Александр Сенкевич рассказал, что будет делать, если проиграет мэрскую гонку.
Буду жить, как и жил до того, как стал мэром. Более того, в отличие от других мэров, я был мэром, потом не был мэром, и потом снова был мэром. Поэтому у меня не будет душевной травмы, я не буду биться в конвульсиях от горя, - сказал Сенкевич.
Он также добавил, что городской голова - это человек, который нанимается громадой для "не очень легкой работы".
Я считаю, что за то время, пока мы работаем, нам удалось сделать много классных проектов, часть из которых удалось завершить, часть из которых нужно поднять, и для части из которых нам понадобиться помощь народных депутатов, - охарактеризовал свою работу городской голова.
Напомним, Александр Сенкевич вошел в так называемую партию меров "Пропозиция".