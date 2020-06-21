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21 июня 2020, 10:38 4

Мэр Николаева рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах

21 июня 2020, 10:38 4
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Александр Сенкевич считает, что городской голова - это человек, который нанимается громадой для "не очень легкой работы"
Александр Сенкевич считает, что городской голова - это человек, который нанимается громадой для "не очень легкой работы"
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич, который намерен на ближайших выборах баллотироваться на второй срок, намерен, в случае провала, «просто жить обычной жизнью».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Новости N.

Александр Сенкевич рассказал, что будет делать, если проиграет мэрскую гонку.

Буду жить, как и жил до того, как стал мэром. Более того, в отличие от других мэров, я был мэром, потом не был мэром, и потом снова был мэром. Поэтому у меня не будет душевной травмы, я не буду биться в конвульсиях от горя, - сказал Сенкевич.

Он также добавил, что городской голова - это человек, который нанимается громадой для "не очень легкой работы".

Я считаю, что за то время, пока мы работаем, нам удалось сделать много классных проектов, часть из которых удалось завершить, часть из которых нужно поднять, и для части из которых нам понадобиться помощь народных депутатов, - охарактеризовал свою работу городской голова.

Напомним, Александр Сенкевич вошел в так называемую партию меров "Пропозиция".

выборы мэр Николаев Сенкевич Александр Кандидат партия мэров
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