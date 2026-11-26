Фото: ОВА

В ночь на 26 ноября российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Павлограде повреждены автозаправочная станция и торговый центр. В Кривом Роге россияне ударили по складскому зданию и магазину, в Новопольском громаде повреждена инфраструктура.

На Никопольщине под ударами оказались районный центр и Марганецкая громада. Ранения получил 46-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

В Николаевской громаде Синельниковского района повреждено агропредприятие. В результате атаки возник пожар.

Напомним, в результате российской атаки баллистическими ракетами на Киев в ночь на 26 ноября пострадали семь человек.