Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 812 ударов по 46 населенным пунктам области. Ранены 18 человек, в том числе трое детей

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

Враг использовал авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

В частности, российские войска нанесли 25 авиационных ударов по Запорожью, Камышувахе, Заречному, Ясной Поляне, Таврическому, Новорозовке, Желтой Круче, Жовтенькому, Новотроицкому, Новоивановке и Кущевому.

Также зафиксирована 641 атака беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Под ударом оказались Запорожье, Вольнянск и ряд населенных пунктов области.

Кроме того, оккупанты четырежды обстреляли территорию региона из реактивных систем залпового огня. Еще 142 артиллерийских удара пришлись на прифронтовые населенные пункты.

В результате обстрелов поступило 381 сообщение о разрушении и повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, 25 ноября российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались три района. Ранение получил 42-летний мужчина.