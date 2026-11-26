Иллюстративное фото: полиция

В Дружковской громаде Донецкой области остаются 1200 гражданских. Из-за сложной ситуации безопасности эвакуация населения почти прекратилась

Об этом сообщил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Петлин во время онлайн-брифинга, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

За последний месяц из Дружковской громады эвакуировали только около 50 человек.

Как отметил Петлин, ранее из Дружковки каждый день эвакуировались до 30 человек, однако сейчас выезжают только единицы.

Несмотря на сложную ситуацию, в Донецкой области продолжают ежедневно работать эвакуационные группы: один экипаж ГСЧС "Феникс", 12-14 экипажей Нацполиции "Белый ангел" и от 10-15 волонтерских экипажей.

Напомним, Украина передала США список из 15 населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, откуда предлагается провести гуманитарную эвакуацию по примеру Олешек.