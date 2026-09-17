Во Львовской области сообщили о предъявлении подозрения специалисту по землеустройству

Фото: Управление СБ Украины во Львовской области

На Львовщине правоохранители сообщили о подозрении 41-летней инженерке-землеустроительнице, подозреваемой в незаконном выведении из коммунальной собственности трех земельных участков общей стоимостью более 2 миллионов гривен

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины во Львовской области, передает RegioNews .

По данным следствия, женщина использовала поддельный государственный акт о праве частной собственности на землю и вносила ложные сведения в техническую документацию.

По данным следствия, в 2025 году фигурантка использовала поддельный государственный акт на право частной собственности на земельный участок площадью 0,6 га. Несмотря на то, что земля находилась в коммунальной собственности, она якобы изготовила и подписала техническую документацию по землеустройству, внеся в нее ложные сведения.

"В дальнейшем на основании поддельных документов землю вывели из коммунальной собственности", - говорится в сообщении СБУ.

В результате этого территориальной общине, по данным следствия, нанесли ущерб почти на 920 тысяч гривен.

Правоохранители установили, что по аналогичной схеме из коммунальной собственности могли незаконно вывести еще два земельных участка. Одна из них площадью 0,55 га и стоимость почти 690 тысяч гривен, другая — более 0,35 га, ее стоимость составляет более 450 тысяч гривен.

Все три земельных участка принадлежали Жовковской территориальной общине.

Женщине сообщили о подозрении по части 3 статьи 365-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребления полномочиями лицом, оказывающим публичные услуги.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что прокуроры Новоукраинской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя Кировоградщины .