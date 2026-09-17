На Киевщине в результате вражеской атаки повреждено здание с оборудованием "Киевстар"

Фото: Киевстар

В Киевской области в результате российской атаки повреждено здание, в котором размещено оборудование телекоммуникационного оператора "Киевстар". Сотрудники компании не пострадали

Об этом сообщили в "Киевстаре", передает RegioNews .

"Сотрудники компании не пострадали. Услуги "Киевстар" для абонентов предоставляются без изменений", - говорится в сообщении компании.

Пока команда "Киевстара" оценивает последствия российской атаки и работает над определением масштабов повреждений.

При этом услуги оператора для абонентов продолжают предоставляться без изменений.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские войска совершили очередную комбинированную атаку ракетами и беспилотниками на Киев. В результате вражеских ударов зафиксированы повреждения в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах столицы.