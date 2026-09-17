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17 сентября 2026, 19:21

На Киевщине в результате вражеской атаки повреждено здание с оборудованием "Киевстар"

17 сентября 2026, 19:21
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Фото: Киевстар
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В Киевской области в результате российской атаки повреждено здание, в котором размещено оборудование телекоммуникационного оператора "Киевстар". Сотрудники компании не пострадали

Об этом сообщили в "Киевстаре", передает RegioNews .

"Сотрудники компании не пострадали. Услуги "Киевстар" для абонентов предоставляются без изменений", - говорится в сообщении компании.

Пока команда "Киевстара" оценивает последствия российской атаки и работает над определением масштабов повреждений.

При этом услуги оператора для абонентов продолжают предоставляться без изменений.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские войска совершили очередную комбинированную атаку ракетами и беспилотниками на Киев. В результате вражеских ударов зафиксированы повреждения в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах столицы.

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