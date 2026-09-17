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17 сентября 2026, 17:37

В Одесской области будут судить водителя из Молдовы за переправку военнообязанного в грузовике

17 сентября 2026, 17:37
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Фото: Одесская областная прокуратура
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В Одесской области будут судить 35-летнего гражданина Молдовы, которого обвиняют в организации незаконной переправки военнообязанной через государственную границу Украины. Обвинительный акт прокуратура уже направила в суд

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина работал водителем международных грузоперевозок и был участником схемы незаконной переправки людей за границу. За перевозку одного человека он должен получать 5000 долларов США.

В июле водитель, по версии следствия, спрятал 26-летнего военнообязанного в специально обустроенном тайнике в полуприцепе грузового автомобиля Iveco.

После этого он направился в пункт пропуска "Удобное – Паланка – Маяки".

Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили обустроенный тайник и находившегося внутри мужчину.

Дело находится на рассмотрении суда. Обвиняемому грозит уголовная ответственность за организацию незаконной переправки военнообязанных через государственную границу.

Напомним, что в Закарпатье задержан уроженец Чечни. Оказалось, он убегал от русской армии через территорию Украины.

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