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В Киеве 46-летний мужчина решил отомстить женщине, с которой он раньше встречался. К мести он привлек своего сына-подростка

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Человек не смог смириться с тем, что у его бывшей появился новый любимый. Он решил отомстить "сопернику" и поджечь его авто. До этого он привлек своего 17-летнего сына.

Вместе отец и сын прибыли на место, где находился Dodge Challenger, и подожгли его. Когда правоохранители приехали, автомобиль уже был сожжен. Эта машина принадлежала военному, который сейчас на фронте выполняет боевые задания.

Как выяснилось, накануне злоумышленник разошелся с любимой. Когда он узнал, что у нее уже есть новые отношения, он решил отомстить и привлек к этому своему несовершеннолетнему сыну. Вместе они пропитали легковоспламеняющейся жидкостью клочки ткани и разместили их в колесных арках транспортного средства. В дальнейшем несовершеннолетней зажигалкой поджег их.

Оба сообщили о подозрении. Максимальное наказание за это преступление предусматривает до десяти лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.