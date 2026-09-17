В Кировоградской области директора интерната подозревают в убытках на закупке света

Фото: Кировоградская областная прокуратура

В Кировоградской области директору психоневрологического интерната сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, из-за закупки электроэнергии по завышенной цене бюджета нанесли более 206 тысяч гривен убытков.

При процессуальном руководстве Знаменской окружной прокуратуры установлено, что в декабре 2023 психоневрологический интернат заключил договор с частным обществом на поставку электроэнергии.

В дальнейшем директор заведения подписал с поставщиком три дополнительных соглашения. По ним стоимость электроэнергии увеличилась, в то же время предусмотренный договором объем снабжения уменьшился.

При этом, как установило следствие, документально подтвержденных колебаний цены электроэнергии на рынке, которые давали бы основания для изменения условий договора, не было.

В результате интернат получил более 140 тысяч кВтч электроэнергии, за которую поставщику перечислили более 932 тысяч гривен.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, закупка электроэнергии по завышенной цене нанесла бюджету Кировоградского областного совета ущерб более чем на 206 тысяч гривен.

Директору интерната сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление служебным положением.

Напомним, что прокуроры Тернопольской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора психоневрологического интерната .