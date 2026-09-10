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10 сентября 2026, 18:55

Во Львовской области женщина испортила краской таблички в честь пропавших без вести военных

10 сентября 2026, 18:55
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Фото: Национальная полиция
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Инцидент произошел в Дрогобыче. Местные жители стали распространять в соцсетях информацию о том, что на одной из улиц повреждены таблички в честь пропавших без вести героев.

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

В соцсетях правоохранители увидели публикацию о том, что на улице Шептицкого в Дрогобыче кто-то зарисовал краской таблички, установленные на скамейках в честь пропавших без вести воинов. Эти таблички установили только недавно, 8 сентября, когда был День города.

Теперь стало известно, что задержали 58-летнюю женщину. О ее мотивах ничего не известно. Теперь ей грозит наказание: наложение штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Напомним, ранее в Виннице вандалы ограбили могилу Назария Гринцевича, самого младшего защитника "Азовстали", известного по позывному "Гринку". Его мать сообщила о том, что из могилы исчезли деревянная булава и три свечи.

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